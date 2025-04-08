Пентагон / © Associated Press

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Высокопоставленные должностные лица министерства обороны США рассматривают предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы.

Об этом сообщает NBC, ссылаясь на шестерых американских и европейских чиновников.

Речь идет о подразделениях, входящих в контингент из 20 тысяч военных, развернутых в 2022 году по приказу администрации прошлого президента США Джо Байдена для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной после российского вторжения.

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Издание указывает, что сейчас продолжаются обсуждения количества военных, которых планируют вывести, но предложение может предусматривать вывод до половины сил, присланных Байденом.

По словам европейских чиновников, если Пентагон примет это предложение, увеличатся опасения по поводу того, что США отказываются от своих союзников в Европе, которые рассматривают Россию как возрастающую угрозу.

По мнению старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса, россияне «оценят сокращение вооруженных сил США как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться в Европе разными способами по всему спектру».

Отмечено, что глава Комитета по вооруженным силам США сенатор Роджер Викер раскритиковал такой подход.

«Некоторые считают, что сейчас пора резко сократить наше военное присутствие в Европе. Я озабочен этими глубоко ошибочными и опасными взглядами, которые придерживаются некоторые бюрократы среднего звена в министерстве обороны. Они работают над тем, чтобы добиться отступления США из Европы и часто делают это без согласования с министром обороны», — заявил.

В Пентагоне отказались от комментариев, заявив, что «президент постоянно пересматривает дислокацию и приоритеты, чтобы убедиться, что он придерживается принципа Америка превыше всего».

Ранее сообщалось, что США выводят силы из города-хаба помощи Украине в Польше.