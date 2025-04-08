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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стоит ли украинцам снова готовиться к блекаутам: энергетики ответили

Энергетики советуют экономно использовать электроэнергию.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Энергосистема Украины работает стабильно, но нагрузка выросла из-за похолодания и ремонта после атак

Энергосистема Украины работает стабильно, но нагрузка выросла из-за похолодания и ремонта после атак

В последние дни в украинских СМИ и телеграмм-каналах начала распространяться недостоверная информация о возможных отключениях электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Однако энергетики уверяют: никаких мер ограничения пока не применяется. Вместе с тем из-за ремонтных работ на энергетических объектах после российских атак и снижения температуры по всей стране потребление электроэнергии значительно возросло.

Ситуацию усложняет то, что многие украинцы стали активнее использовать электрообогреватели, камины, кондиционеры. Кроме того, по окончании отопительного сезона некоторые объекты генерации были отключены, поскольку не могут работать без тепловой нагрузки.

Также в отдельных регионах облачная погода снизила эффективность солнечных электростанций, что еще больше отразилось на работе энергосистемы.

В этой связи энергетики призывают всех потребителей — как бытовых, так и бизнес — уменьшить использование мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки (с 8:00 до 21:00). Это поможет сбалансировать систему и избежать аварийных ситуаций.

Напомним, в Украине был отменен мораторий на отключение электроэнергии у злостных должников еще 1 января 2024 года. В то же время, поставщик услуг не заинтересован в том, что отключать потребителя и терять клиента.

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