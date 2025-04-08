Возможно ли перемирие в мае: в Раде сделали заявление

Украинский и российский военные

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Не исключено, что в мае удастся договориться о перемирии в войне России против Украины. Однако есть сомнения в том, будет ли это перемирие долгосрочным.

Такое мнение секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил в эфире «5 канала».

Костенко не исключает вариант перемирия в мае.

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«Может ли быть какое-то перемирие? Многие прогнозируют, что на май все-таки договорятся о каком-то перемирии. Я не исключаю того, что может быть какой-то план перемирия или его реализация. Потому что еще раз скажу, что это очень важно для наших партнеров из Соединенных Штатов из-за того, что их президент пришел на этих заявлениях к власти, и ему нужна какая-то остановка войны, и Путин это понимает», — рассказал Костенко.

В то же время он заметил, что «Путин готовится».

«Он продолжает готовиться, он создает новые части. Враг продвигается, мы видим, для того чтобы занимать более выгодные тактические рубежи. Да, это нельзя назвать наступлением, но активные действия они не перестали вести», — описал ситуацию нардеп.

Он также выразил сомнения в продолжительности потенциального перемирия.

«Формат какого-то перемирия можно считать возможным, но опять же от нас зависит — пойдем мы на него или нет. Но будет ли оно долгосрочным и будет ли это конец войны — у меня есть большие сомнения«, — сказал Костенко.

Напомним, ранее в Белом доме стремились установить прекращение огня между Украиной и Россией до 20 апреля, Пасхи. Однако теперь, по данным The Telegraph, у президента США Дональда Трампа осознали, что этого не будет и выразили разочарование.