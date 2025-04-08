Чи можливе перемир’я у травні: у Раді зробили заяву

Український та російський військові

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Не виключено, що у травні вдасться домовитися про якесь перемир’я у війні Росії проти України. Однак є сумніви в тому, чи буде це перемир’я довгостроковим.

Таку думку секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив у ефірі «5 каналу».

Костенко не відкидає варіант перемир’я у травні.

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«Чи може бути якесь перемир’я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир’я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир’я або його реалізація. Тому що ще раз скажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє», — розповів Костенко.

Водночас він зауважив, що «Путін готується».

«Він продовжує готуватися, він створює нові частини. Ворог просувається, ми бачимо, для того, щоб займати більш вигідні тактичні рубежі. Так, це не можна назвати наступом, але активні дії вони не припинили вести», — описав ситуацію нардеп.

Він також висловив сумніви у тривалості потенційного перемир’я.

«Формат якогось перемир’я можна вважати можливим, але знову ж таки, від нас залежить — підемо ми на нього чи ні. Але чи буде воно довгостроковим і чи означатиме це кінець війни — у мене є великі сумніви«, — сказав Костенко.

Нагадаємо, раніше у Білому домі прагнули встановлення припинення вогню між Україною та Росією до 20 квітня, Великодня. Однак тепер, за даними The Telegraph, у президента США Дональда Трампа усвідомили, що цього не буде та висловили розчарування.