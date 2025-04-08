Торецкое направление: военный рассказал о тактике и потерях россиян

Торецк / © скриншот с видео

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Оккупанты изменили тактику штурмов в Донецкой области. За 9 месяцев на Торецком направлении ВСУ ликвидировали 20 тысяч солдат армии РФ.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал украинский военный.

Как отметил боец, российские штурмовые группы в одиночку или по два-три пытаются прорываться, применяя мотоциклы. Неизвестно, откуда именно берется этот транспорт — мародерство ли у мирных украинцев, или официальное обеспечение со стороны Минобороны РФ.

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"Пытаются устроить ралли по маршруту Горловка - Торецк. К счастью для нас, к сожалению для них, заканчивается это еще на подступах к финишной линии. Работает артиллерия, работают дронари, работает разведка. Этим мотоциклистам-штурмовикам вручается именно приглашение на концерт в Кобзонов, и они подчеркнут"

Напомним, оккупационная армия РФ сосредоточивает больше личного состава и имеет наибольшие потери на Покровском направлении. Впрочем, захватчикам не удается сдвинуть позиции украинских защитников.