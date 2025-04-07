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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1591
Время на прочтение
1 мин

Смертельная ловушка: ВСУ нанесли потери оккупантам в районе Андреевки

Россияне были остановлены, после чего нанесен сокрушительный огневой поражение.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Потери РФ

Потери РФ / © Associated Press

На прошлой неделе ВСУ преуспели в направлении Андреевка-Алексеевка. Противника заманили в заранее подготовленную ловушку и отработали по нему.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В результате уничтожено:

  • 120 пехотинцев противника

  • 3 танка

  • 11 боевых бронированных машин

  • один вражеский автомобиль.

"Это результат четкой координации, преждевременного выявления планов противника, и главное - наличия в нашем распоряжении нужных сил и средств для адекватного ответа. Именно это определяющий фактор в современной войне. Если сил или средств недостаточно - тогда должно произойти усиление", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля ВСУ уничтожили 925 020 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1350 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
1591
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