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Смертельная ловушка: ВСУ нанесли потери оккупантам в районе Андреевки
Россияне были остановлены, после чего нанесен сокрушительный огневой поражение.
На прошлой неделе ВСУ преуспели в направлении Андреевка-Алексеевка. Противника заманили в заранее подготовленную ловушку и отработали по нему.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
В результате уничтожено:
120 пехотинцев противника
3 танка
11 боевых бронированных машин
один вражеский автомобиль.
"Это результат четкой координации, преждевременного выявления планов противника, и главное - наличия в нашем распоряжении нужных сил и средств для адекватного ответа. Именно это определяющий фактор в современной войне. Если сил или средств недостаточно - тогда должно произойти усиление", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля ВСУ уничтожили 925 020 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1350 военных.