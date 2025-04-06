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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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872
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В боях за Торецк россияне несут катастрофические потери — спикер бригады ВСУ

Во время боев на этом участке фронта оккупанты потеряли 15 тысяч солдат убитыми. Общие потери достигли еще больших показателей.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

В боях за город Торецк Донецкой области, которые продолжаются уже 9 месяцев, россияне потеряли тысячи своих солдат, сейчас там продолжаются ожесточенные уличные бои.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский в эфире "Украинского радио" .

По его словам, во время уличных боев контакт с врагом бывает очень близким — бывали ситуации, когда в здании позиции разделял только коридор.

Капитан Хоминский подчеркнул, что длительная оборона Торецкая стала возможной благодаря героизму украинских бойцов, в частности пехоты.

«То, что сейчас делает наша пехота в Торецке, возможно, в мировой военной истории прецедентов не было. Часто менять личный состав на позициях в Торецке нет возможности. Потому что заезд на позиции, выезд с позиции – это смертельная опасность», – добавил он.

Спикер 100 ОМБр сообщил, что враг понес катастрофические потери в живой силе

«Количество безвозвратных потерь врага превысило 15 000 в Торецке. Это те оккупанты, которые были уничтожены. Если говорить об общих потерях врага на нашем направлении за этот период, то это уже более 50 000 личного состава», - отметил он.

Напомним, ранее начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о массированных обстрелах города россиянами и уличных боях.

Дата публикации
Количество просмотров
872
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