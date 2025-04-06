"Динамо" разобралось с "Левым Берегом" и не подпустило "Александрию" в таблице УПЛ (видео)

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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"Динамо" обыграло "Левый Берег" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:0 .

"Бело-синие" открыли счет в столичном дерби на 44-й минуте – Андрей Ярмоленко точно пробил в левый нижний угол после скидки от Владислава Ваната.

На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского удвоили свое преимущество в счете – на 47-й минуте на добивании удачно сыграл Николай Шапаренко.

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Обзор матча "Динамо" – "Левый Берег"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Динамо" (57 очков) продолжает лидировать в УПЛ. "Бело-синие" снова опережают ближайшего преследователя – "Александрию" – на 4 балла.

"Левый Берег" (22 очка) остался на 11-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ динамовцы 12 апреля на выезде встретятся с "Кривбассом", а "Левый Берег днем позже примет "Колос".