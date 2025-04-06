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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
348
Время на прочтение
1 мин

В Белом доме объяснили, почему Россию исключили из списка новых пошлин

Это решение связано с тем, что Вашингтон ведет с Москвой переговоры.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Белом доме объяснили, почему Россию исключили из списка новых пошлин

© ТСН.ua

В США подтвердили, что Россия не была включена в список стран, на которые распространяются новые импортные пошлины, объявленные президентом Дональдом Трампом.

Об этом рассказал экономический советник Трампа Кевин Хассет в интервью.

Он объяснил, что это решение связано с тем, что Вашингтон сейчас ведет с Москвой переговоры.

"Не стоит вносить что-то новое в эти переговоры прямо посреди них".

Ранее стало известно, что среди стран, по которым президент США Дональд Трамп объявил новые масштабные пошлины, не оказалось России, и это решение вызвало шквал критики со стороны политиков, экспертов и общественности.

Дата публикации
Количество просмотров
348
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