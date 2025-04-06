В Украине погода, как никогда, нестабильна: чего ждать 7 апреля

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В Украине 7 апреля ожидается нестабильная погода с большими контрастами, что стало привычным для последних недель.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко .

В Луганске температура достигнет +14 градусов, в Ялте — +16, тогда как во Львове и Ровно будет чуть больше нуля. Такие колебания температуры могут осложнить точный прогноз для каждого региона.

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Особое место в прогнозе 7 апреля занимают осадки и ветры. Снег, вероятно, задержится на севере Украины, а дожди возобладают на юго-востоке. В остальной территории осадков не прогнозируется, но сильный ветер на северо-западе может достигнуть скорости до 15-20 м/с. Это сделает пребывание на улице некомфортным и стоит быть готовым к таким погодным условиям.

Заморозки этой ночью будут наблюдаться на западе, севере, в центре страны (кроме Днепропетровской области), а также в отдельных районах Одесской и Николаевской областей. В других частях страны температура будет колебаться в пределах +2…+6 градусов.

В течение дня 7 апреля в Украине будет холодно: на западе и севере температура не превысит +1…+4 градуса, в центральных областях — до +5, в Днепропетровской области до +7 градусов. На юге и востоке ожидается относительно теплая погода с температурами до +12 градусов.

В Киеве в этот день прогнозируют мокрый снег, порывистый ветер, что принесет сильное похолодание. Ночью температура упадет до -2 градусов, а днем повысится до +1…+3 градусов. Поэтому киевлянам нужно одеваться тепло, чтобы пережить холодный день.

Несмотря на низкую температуру в ближайшие дни, уже с Вербного воскресенья в Украине начнется потепление и температура воздуха начнет подниматься.

Напомним, ранее мы писали о том, что эколог рассказывал, как заморозки и снег в апреле повлияет на урожай .