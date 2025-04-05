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Динамо – Левый Берег: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Смотрите в прямом эфире поединок 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 6 апреля, "Динамо" сыграет против "Левого Берега" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Столичное дерби пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
"Динамо" (54 очка) единолично возглавляет таблицу УПЛ. "Бело-синие" опережают на 4 балла "Александрию" и на 10 пунктов "Шахтер", который имеет матч в запасе.
"Левый Берег" (22 очка) находится на 11-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Левый Берег" с Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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