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- Проспорт
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Динамо – Лівий Берег: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Дивіться у прямому ефірі поєдинок 23-го туру чемпіонату України з футболу.
У неділю, 6 квітня, "Динамо" зіграє проти "Лівого Берега" в матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Столичне дербі відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
"Динамо" (54 очки) одноосібно очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" випереджають на 4 бали "Олександрію" і на 10 пунктів "Шахтар", який має матч у запасі.
"Лівий Берег" (22 очки) перебуває на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Лівий Берег" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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