Динамо – Лівий Берег: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" – "Лівий Берег" / © ФК Динамо Київ

Реклама

У неділю, 6 квітня, "Динамо" зіграє проти "Лівого Берега" в матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Столичне дербі відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

"Динамо" (54 очки) одноосібно очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" випереджають на 4 бали "Олександрію" і на 10 пунктів "Шахтар", який має матч у запасі.

Реклама

"Лівий Берег" (22 очки) перебуває на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Лівий Берег" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.