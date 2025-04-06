Москва може стежити за британськими субмаринами: що знайшли у морі

© U.S. Department of Defense / Flickr

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У морях навколо Великобританії виявлено підозрілі російські пристрої, які можуть бути частиною шпигунської операції, спрямованої на стеження за британськими підводними човнами з ядерним озброєнням.

Про це повідомляють джерела в оборонному відомстві, пише The Telegraph.

Пристрої, які, ймовірно, використовувались для збору розвідданих, виявив Королівський флот після того, як частина з них була викинута на берег. Вони становлять загрозу для національної безпеки Великобританії, зокрема для чотирьох стратегічних підводних човнів класу Vanguard, які несуть ядерні боєголовки.

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Підозрюють, що Москва намагається отримати інформацію про їхні переміщення за допомогою спеціалізованих суден і підводної техніки. Зокрема, російський розвідувальний корабель «Янтар», обладнаний мініпідводними апаратами та дистанційно керованими дронами, вже не раз помічали поблизу британських вод.

За словами високопосадовця з Міноборони, “Атлантика не тиха — там триває прихована війна. Ми бачимо небувалу активність з боку Росі”.

Окремі інциденти, пов’язані з пошкодженням підводних кабелів і трубопроводів у Балтійському морі, лише посилили побоювання Заходу щодо російських дій під водою. Зокрема, вважається, що для цього використовують як судна, так і якірне обладнання, здатне навмисно пошкоджувати кабелі на дні.

Для протидії таким загрозам британські військові розгорнули систему “Nordic Warden”, яка на основі штучного інтелекту відстежує підозрілу активність у морі. Крім того, Королівський флот посилює патрулювання, а сили стратегічного ядерного стримування, як і раніше, перебувають у морі.

“Ми діятимемо жорсткіше, ніж раніше”, — сказав британський військовий. А представник Міноборони підтвердив: “Використовуємо новітні технології, щоб російські судна не могли діяти приховано поблизу території НАТО”.

Раніше повідомлялось, що британські служби безпеки рекомендують громадянам мати вдома триденний запас найнеобхіднішого – їжі, води та базових речей – на тлі побоювань щодо потенційного саботажу з боку Росії, спрямованого проти енергетичної інфраструктури країни.