Москва может следить за британскими субмаринами: что нашли в море

© U.S. Department of Defense / Flickr

Реклама

В морях вокруг Британии обнаружены подозрительные российские устройства, которые могут быть частью шпионской операции, направленной на слежку за британскими подлодками с ядерным вооружением.

Об этом сообщают источники в оборонном ведомстве, пишет The Telegraph.

Устройства, вероятно, используемые для сбора разведданных, обнаружил Королевский флот после того, как часть из них была выброшена на берег. Они представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, в частности для четырех стратегических подлодок класса Vanguard, несущих ядерные боеголовки.

Реклама

Подозревают, что Москва пытается получить информацию об их перемещениях с помощью специализированных судов и подводной техники. В частности, российский разведывательный корабль “Янтарь”, оборудованный миниподводными аппаратами и дистанционно управляемыми дронами, уже не раз замечали вблизи британских вод.

По словам высокопоставленного чиновника из Минобороны, “Атлантика не тихая — там продолжается скрытая война. Мы видим небывалую активность со стороны России”.

Отдельные инциденты, связанные с повреждением подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море, лишь усилили опасения Запада по поводу российских действий под водой. В частности, считается, что для этого используют как суда, так и якорное оборудование, способное умышленно повреждать кабели на дне.

Для противодействия таким угрозам британские военные развернули систему Nordic Warden, которая на основе искусственного интеллекта отслеживает подозрительную активность в море. Кроме того, Королевский флот усиливает патрулирование, а силы стратегического ядерного сдерживания по-прежнему находятся в море.

“Мы будем действовать жестче, чем раньше», — сказал британский военный. А представитель Минобороны подтвердил: “Используем новейшие технологии, чтобы российские суда не могли действовать скрыто вблизи территории НАТО”.

Ранее сообщалось, что британские службы безопасности рекомендуют гражданам иметь дома трехдневный запас самого необходимого — еды, воды и базовых вещей — на фоне опасений потенциального саботажа со стороны России, направленного против энергетической инфраструктуры страны.