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Рютте заявил о серьезной угрозе от Кремля для НАТО
РФ останется угрозой для Альянса даже после мирного соглашения с Украиной.
Российская угроза государствам НАТО будет существовать еще много лет. В частности, после заключения мирного соглашения с Украиной.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает " ЕП ".
По его словам, Североатлантический союз должен планировать, как защитить свою территорию от РФ.
"В центре внимания на 2032 год – как защитить территорию НАТО от россиян, нашей долгосрочной угрозы, которая останется даже после того, как, я надеюсь, будет заключено соглашение по Украине. Российская угроза будет существовать еще много лет", – заявил Марк Рютте.
Вместе с тем, он подтвердил, что США остается надежным союзником в рамках Альянса. По его словам, "они (американцы - Ред.) ожидают, что европейцы и канадцы будут тратить больше", и "этот вопрос будет сегодня в повестке дня".
"Есть четкое ожидание со стороны США, что мы сравним расходы на европейскую часть НАТО с тем, что делают они. (Это необходимо) из-за российской угрозы, из-за наращивания Китаем ядерных вооружений, и, конечно, из-за Ирана и Северной Кореи", – подчеркнул Рютте.
Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает участия Европы в переговорах о мире в Украине. По ее словам, любое соглашение не может работать без выполнения европейцами своих обязательств.