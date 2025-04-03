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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Рютте заявил о серьезной угрозе от Кремля для НАТО

РФ останется угрозой для Альянса даже после мирного соглашения с Украиной.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Марк Рютт.

Марк Рютт. / © Associated Press

Российская угроза государствам НАТО будет существовать еще много лет. В частности, после заключения мирного соглашения с Украиной.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает " ЕП ".

По его словам, Североатлантический союз должен планировать, как защитить свою территорию от РФ.

"В центре внимания на 2032 год – как защитить территорию НАТО от россиян, нашей долгосрочной угрозы, которая останется даже после того, как, я надеюсь, будет заключено соглашение по Украине. Российская угроза будет существовать еще много лет", – заявил Марк Рютте.

Вместе с тем, он подтвердил, что США остается надежным союзником в рамках Альянса. По его словам, "они (американцы - Ред.) ожидают, что европейцы и канадцы будут тратить больше", и "этот вопрос будет сегодня в повестке дня".

"Есть четкое ожидание со стороны США, что мы сравним расходы на европейскую часть НАТО с тем, что делают они. (Это необходимо) из-за российской угрозы, из-за наращивания Китаем ядерных вооружений, и, конечно, из-за Ирана и Северной Кореи", – подчеркнул Рютте.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает участия Европы в переговорах о мире в Украине. По ее словам, любое соглашение не может работать без выполнения европейцами своих обязательств.

Дата публикации
Количество просмотров
44
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