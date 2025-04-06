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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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393
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1 хв

Навіщо Росія б'є по дітях: політолог відповів

Кремль намагається зламати моральний дух українців.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Удар по Кривому Рогу

Ракетними ударами по Києву та Кривому Рогу Кремль прагне вплинути на суспільну думку / © Суспільне

Ракетними ударами по Києву та Кривому Рогу Кремль прагне вплинути на суспільну думку в Україні.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Київського авіаційного інституту Максим Ялі.

Попри те, що ці атаки не завдали серйозної шкоди обороноздатності, їхнє основне завдання — посіяти паніку серед населення. Особливо шокують удари по дитячому майданчику в Кривому Розі, що призвели до численних жертв серед мирних жителів, зокрема дітей.

Кремль намагається зламати моральний дух українців, сподіваючись, що частина населення вийде з вимогою погодитись на будь-які умови для припинення війни.

Нагадаємо про криваву російську ракетну атаку по Кривому Рогу 4 квітня. Внаслідок удару по місту кількість загиблих становить 19, з них — 9 дітей. Постраждали понад 70 людей. З них четверо дітей, які перебувають у важкому стані.

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