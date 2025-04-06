Навіщо Росія б'є по дітях: політолог відповів

Ракетними ударами по Києву та Кривому Рогу Кремль прагне вплинути на суспільну думку / © Суспільне

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Ракетними ударами по Києву та Кривому Рогу Кремль прагне вплинути на суспільну думку в Україні.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Київського авіаційного інституту Максим Ялі.

Попри те, що ці атаки не завдали серйозної шкоди обороноздатності, їхнє основне завдання — посіяти паніку серед населення. Особливо шокують удари по дитячому майданчику в Кривому Розі, що призвели до численних жертв серед мирних жителів, зокрема дітей.

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Кремль намагається зламати моральний дух українців, сподіваючись, що частина населення вийде з вимогою погодитись на будь-які умови для припинення війни.

Нагадаємо про криваву російську ракетну атаку по Кривому Рогу 4 квітня. Внаслідок удару по місту кількість загиблих становить 19, з них — 9 дітей. Постраждали понад 70 людей. З них четверо дітей, які перебувають у важкому стані.

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