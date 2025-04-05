Удар "Шахедами" по Кривому Рогу: зросла кількість постраждалих

Удар «Шахедами» по Кривому Рогу / © ДСНС

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У Кривому Розі зросла кількість поранених внаслідок удару «Шахедів» близько опівночі 5 квітня.

Про це передає ДСНС.

«Російський удар БпЛА по Кривому Розі: до 7 людей зросла кількість постраждалих, загинула 1 особа», — йдеться в повідомленні.

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© ДСНС

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що загибла — бабуся, яка згоріла у приватному будинку, куди влучив «Шахед».

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах.

© ДСНС

Зауважимо, що йдеться про новий удар. За кілька годин до нього РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою, яка забрала життя 18 людей. Серед загиблих — 9 дітей.