- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 740
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар "Шахедами" по Кривому Рогу: зросла кількість постраждалих
Російський «Шахед» у Кривому Розі забрав життя однієї людини. Ще 18, в тому числі 9 дітей, загинули від російської ракети.
У Кривому Розі зросла кількість поранених внаслідок удару «Шахедів» близько опівночі 5 квітня.
Про це передає ДСНС.
«Російський удар БпЛА по Кривому Розі: до 7 людей зросла кількість постраждалих, загинула 1 особа», — йдеться в повідомленні.
Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що загибла — бабуся, яка згоріла у приватному будинку, куди влучив «Шахед».
Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.
Рятувальники ліквідували пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах.
Зауважимо, що йдеться про новий удар. За кілька годин до нього РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою, яка забрала життя 18 людей. Серед загиблих — 9 дітей.