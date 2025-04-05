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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
740
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1 хв

Удар "Шахедами" по Кривому Рогу: зросла кількість постраждалих

Російський «Шахед» у Кривому Розі забрав життя однієї людини. Ще 18, в тому числі 9 дітей, загинули від російської ракети.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар «Шахедами» по Кривому Рогу

Удар «Шахедами» по Кривому Рогу / © ДСНС

У Кривому Розі зросла кількість поранених внаслідок удару «Шахедів» близько опівночі 5 квітня.

Про це передає ДСНС.

«Російський удар БпЛА по Кривому Розі: до 7 людей зросла кількість постраждалих, загинула 1 особа», — йдеться в повідомленні.

/ © ДСНС

© ДСНС

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що загибла — бабуся, яка згоріла у приватному будинку, куди влучив «Шахед».

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах.

/ © ДСНС

© ДСНС

Зауважимо, що йдеться про новий удар. За кілька годин до нього РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою, яка забрала життя 18 людей. Серед загиблих — 9 дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
740
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