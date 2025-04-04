Якою буде погода в Україні 5 квітня: прогноз синоптикині

Якою буде погода 5 квітня / © ТСН

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5 квітня в Україні повсюди очікуються дощі. На заході, півночі та Вінниччині похолоднішає до +7+12 градусів, на решті території ще побуде +12+18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"У Києві після сьогоднішнього лайт-літа вже завтра очікується дощ та зниження температури повітря до +10+12 градусів", — додала вона.

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Раніше мешканців Київщини попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Київській області. Зокрема, очікуються заморозки.