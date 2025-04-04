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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода в Україні 5 квітня: прогноз синоптикині

Виходячи з дому, не забувайте брати парасолі.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Якою буде погода 5 квітня

Якою буде погода 5 квітня / © ТСН

5 квітня в Україні повсюди очікуються дощі. На заході, півночі та Вінниччині похолоднішає до +7+12 градусів, на решті території ще побуде +12+18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"У Києві після сьогоднішнього лайт-літа вже завтра очікується дощ та зниження температури повітря до +10+12 градусів", — додала вона.

Раніше мешканців Київщини попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Київській області. Зокрема, очікуються заморозки.

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