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Якою буде погода в Україні 5 квітня: прогноз синоптикині
Виходячи з дому, не забувайте брати парасолі.
5 квітня в Україні повсюди очікуються дощі. На заході, півночі та Вінниччині похолоднішає до +7+12 градусів, на решті території ще побуде +12+18 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"У Києві після сьогоднішнього лайт-літа вже завтра очікується дощ та зниження температури повітря до +10+12 градусів", — додала вона.
Раніше мешканців Київщини попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Київській області. Зокрема, очікуються заморозки.