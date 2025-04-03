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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
187
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1 хв

Якою буде погода 4 квітня: прогноз синоптикині

Буде доволі теплий день, після якого очікується похолодання.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода навесні

Погода навесні / © ТСН.ua

У п’ятницю, 4 квітня, українців потішить тепла погода. Максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +12+19 градусів. Прохолодніше буде лише в прибережних районах, +10+14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

У більшості областей України очікується суха погода із сонечком, зазначає вона, лише у південній частині затримаються хмари та передбачається періодичний дощ.

“Киянам завтра раджу максимально побути на повітрі — буде чудова сонячна тепла погода із температурою повітря до +18 градусів!”, — зазначила Діденко.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 6-го квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер.

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