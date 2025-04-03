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Якою буде погода 4 квітня: прогноз синоптикині
Буде доволі теплий день, після якого очікується похолодання.
У п’ятницю, 4 квітня, українців потішить тепла погода. Максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +12+19 градусів. Прохолодніше буде лише в прибережних районах, +10+14 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
У більшості областей України очікується суха погода із сонечком, зазначає вона, лише у південній частині затримаються хмари та передбачається періодичний дощ.
“Киянам завтра раджу максимально побути на повітрі — буде чудова сонячна тепла погода із температурою повітря до +18 градусів!”, — зазначила Діденко.
Нагадаємо, в Україні у неділю, 6-го квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер.