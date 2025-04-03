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На Львівщині потяг збив чоловіка на коліях: що відомо про трагедію
В Львівському районі загинув 35-річний чоловік.
2 квітня о 23:00 на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Електровоз сполученням «Трускавець-Київ» збив 35-річного місцевого мешканця, який лежав на рейках. Чоловік загинув на місці від отриманих травм.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту). За цією статтею передбачено до 10 років ув’язнення.
«Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті підліток загинув під потягом.