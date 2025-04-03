ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині потяг збив чоловіка на коліях: що відомо про трагедію

В Львівському районі загинув 35-річний чоловік.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Смертельний наїзд електровоза під Львовом

Чоловік загинув під колесами електровоза

2 квітня о 23:00 на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Електровоз сполученням «Трускавець-Київ» збив 35-річного місцевого мешканця, який лежав на рейках. Чоловік загинув на місці від отриманих травм.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту). За цією статтею передбачено до 10 років ув’язнення.

«Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті підліток загинув під потягом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie