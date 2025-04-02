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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Закарпатті підліток загинув під потягом: що відомо про трагедію

Наразі поліція з’ясовує мотиви юнака.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Підліток потрапив під потяг

14-річний хлопець загинув під колесами потяга / © Getty Images

У вівторок, 1 квітня, біля села Перехрестя на Закарпатті під пасажирський потяг потрапив підліток. Слідчі з’ясовують, що змусило хлопця кинутися на колію.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області.

“Машиніст пасажирського потягу сполученням "Запоріжжя-Солотвино" допустив наїзд на 14-річного мешканця села Перехрестя, який, за показами водія, раптово вибіг на колію. Від отриманих травм дитина загинула на місці події”, — йдеться в повідомленні.

В коментарі "УП.Життя" поліція повідомила, що мотиви юнака залишаються нез'ясованими. До розслідування підключили ювенальну поліцію, яка працює з родиною та з'ясовує деталі інциденту.

За фактом порушення ПДР (ч. 3 ст. 276 КК України) було порушено кримінальну справу. Наразі проводяться необхідні експертизи.

Нагадаємо, румунські рятувальники відшукали українця, який замерзав в горах.

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