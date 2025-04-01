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У Литві знайшли мертвим четвертого американського солдата — подробиці
Ще 31 березня у Білорусі натякали, що військовий США — у них.
У Литві виявили тіло четвертого американського військового.
Про це вище об’єднання видів Збройних сил США, у складі Міністерства оборони США (US Army Europe and Africa) повідомило 1 квітня.
Особу загиблого поки не розголошують.
Відомо, що четвертий солдат армії США, приписаний до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії, був знайдений мертвим поблизу Пабраде, (Литва) 1 квітня.
Генерал Крістофер Донахью, командувач Сухопутних військ США в Європі і Африці висловив вдячність за підтримку, яку під час пошуків надали литовські союзники.
«Ми покладалися на них, і вони, разом з нашими польськими і естонськими союзниками, а також нашими власними моряками, льотчиками і фахівцями з Інженерного корпусу допомогли нам знайти і повернути додому наших солдатів. Це трагічна подія, але вона ще раз підкреслює, що означає мати союзників і друзів», — сказав генерал Крістофер Донахью.
Що відомо про зникнення американських військових
Нагадаємо, що рано-вранці 25 березня четверо солдатів США зникли безвісти на полігоні поблизу Білорусі. Перших трьох військових та їхню броньовану ремонтно-евакуаційну машину M88A2 «Геркулес» витягли з торфовища 31 березня.
Військові були направлені до Литви на підтримку операції «Атлантична рішучість» для забезпечення надійного наземного стримування разом з членами і партнерами Альянсу.
«Я надзвичайно пишаюся усією нашою командою, яка невтомно працює над пошуком і поверненням наших солдатів і залучає усі сили і засоби, необхідні для цього», — сказав Донахью.
Армія США наразі розслідує причини аварії.
31 березня білоруський офіційний канал «Митні органи Білорусі» повідомив, що четвертого військового «затримали під час здійснення прикордонного контролю на залізничній станції „Молодечно“ в одному з порожніх вагонів потягу».
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