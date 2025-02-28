У Литві намагалися підпалити військову допомогу для України: деталі справи

У литовському місті Шяуляй 2024 року сталася спроба підпалити військову допомогу для України. Поліція встановила особи підозрюваних і затримала трьох людей.

Про це генеральний комісар литовської поліції Арунас Паулаускас заявив під час щорічної презентації діяльності поліції, повідомляє LRT.

Паулаускас сказав, що інших підозрюваних у спробі підпалу військової допомоги було оголошено в міжнародний розшук.

"Ще одна подія, про яку я хотів би згадати – це чергова гібридна атака проти Литви, спроба спалити допомогу для України в Шяуляї, де було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, що мали вирушити до України", – сказав генеральний комісар.

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За його словами, підпалити допомогу намагалася група осіб, яка мала відповідний наказ.

"Тільки завдяки чудовій співпраці з розвідувальним співтовариством ці особи були встановлені, цим діянням запобігли, і на сьогодні, наскільки мені відомо, затримано трьох осіб, плюс ціла низка осіб наразі перебуває в міжнародному розшуку", – зазначив Паулаускас.

Зазначається, що Генеральна прокуратура поки не підтвердила цієї інформації.

Паулаускас назвав спробу підпалу в Шяуляї та самозаймання посилок у пункті видавання посилок DHL у Німеччині 2024 року частиною гібридної війни.

"Дійсно, ми вже воюємо, це гібридна війна. Так, це може бути не так очевидно, але все ж таки це є", – сказав генеральний комісар.

Видання нагадало, що у листопаді 2024 року повідомлялося про затримання двох громадян Іспанії через можливий теракт у Шяуляї. ЗМІ повідомляли, що іспанців могла найняти російська розвідка.

Генпрокурор Литви Ніда Грунскієне тоді інформувала, що правоохоронці проводять кілька досудових розслідувань за підозрою в диверсійних операціях.

До слова, раніше високопосадовець НАТО попередив про "реальну перспективу" того, що неконвенційний напад Росії на країни Альянсу, як-от диверсії або підпали, може призвести до "значних" втрат.