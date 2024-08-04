У Сербії стався вибух на заводі з виготовлення боєприпасів

Наразі про причину інциденту нічого не повідомлялося.

У Сербії неподалік від столиці країни стався вибух на заводі, який виготовляє боєприпаси.

Про це інформує Crisis24.

У повідомленні вказується, що першочергово пожежа зайнялася на закинутій фабриці о 16:30, вона утворила велику кількість густого диму в приміщенні.

Наразі про причину займання нічого не повідомлялося.

В свою чергу місцева влада заявила, що постраждалих унаслідок інциденту немає.

На місце було направлено велику кількість сил поліції та екстреної медичної допомоги на місце події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інформація про постачання боєприпасів із Сербії в Україну викликала бурхливу істерику російських пропагандистів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі відреагували на повідомлення про таємне постачання Сербією зброї до України.

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