"Братня" до Росії Сербія таємно постачає Україні боєприпаси – FT

Росіяни отримали "ніж у спину" від своєї союзниці на Балканах.

Традиційно дружня до Росії Сербія продає боєприпаси країнам Заходу, які потім постача.ть їх до України.

Про це йдеться у статті Financial Times.

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За інформацією видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії обсяг експорту боєприпасів із Сербії в Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро. Ця сума, за словами президента Сербії Александра Вучича, загалом є точною.

"Це частина нашого економічного відродження, і це важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати в Україну або в Росію... але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони з цим роблять у кінцевому підсумку - це їхня робота. Навіть якщо я знаю [куди потрапляють боєприпаси], це не моя робота. Моя робота полягає в тому, щоб забезпечити легальність наших боєприпасів, щоб ми їх продавали... Я повинен піклуватися про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві і в Москві. Це наші брати-слов'яни", – заявив президент Сербії Александр Вучич.

"Європа та США роками працювали над тим, щоб віддалити Вучича від Путіна", – сказав один західний дипломат, додавши, що вирішальним гравцем був посол США Крістофер Хілл, який прибув до Белграда через місяць після лютого 2022 року.

"Всі очікували, що Хілл боротиметься з Вучичем, але його єдиним завданням було віддалити Белград від Москви… Йому це вдалося. Вучич не зустрічався і навіть не дзвонив Путіну багато років. І, звісно, ​​є питання щодо постачання зброї, яка потрапляє в Україну", — сказав дипломат.

За словами аналітиків, для Заходу пошук підтримки України став важливішим, ніж підштовхування Сербії до демократичних реформ.

"Вучич замовчує, що підтримка України є, але не пряма… Він каже розмито. Очевидно, що він не хоче визнавати цього. Він хоче, щоб його ультраправі були задоволені, тоді як насправді Сербія надавала Україні масштабну допомогу", — каже науковець Інституту гуманітарних наук у Відні Іван Вейвода.

Зауважио, інформація про те, що українські військові на фронті використовують сербські снаряди, з'явилася ще 2023 року. Наприклад, була інформація, що ЗСУ застосовують сербські реактивні ракети калібру 122-мм нового зразка ER Grad 2000. Ця новина викликала істерику у російських пропагандистів, які вважають Сербію своєю союзницею на Балканах і "братньою єдиновірною сестрою".

ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму. Зокрема, чимало серських бойовиків воюють на стороні РФ проти України ще від 2014 року. Так, у лютому 2023 року повідомлялося, що у складі ПВК "Вагнер" проти України могли воювати до 200 сербів.

А у січні цього року сербський бойовик Деян Беріч, який воює на боці РФ і вербує своїх співвітчизників їхати на війну проти України, поскаржився Путіну, що російські командири знущаються з завербованих сербів.

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