У Маріуполі РФ почала "ремонт" Центру культури, який сама ж і обстрілювала: відео

Під час російської блокади будівля перетворилася на прихисток для мирних мешканців, але окупанти обстріляли Центр культури, у результаті – спалахнула пожежа.

У тимчасово окупованому Маріуполі почався "ремонт" Центру культури "Лівобережний". Під час блокади Маріуполя росіяни його обстріляли.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

У Маріупольській міськраді розповіли, як у 2021 році у Центрі культури було проведено капітальний ремонт. Встановлено сучасне сценічне обладнання, облаштовано велику глядацьку залу. У центрі діяло 21 творче об'єднання. Займалися творчістю майже 800 дітей і дорослих.

Під час російської блокади будівля перетворилася на прихисток для мирних мешканців. Тут вони ховалися від російських обстрілів. Це не зупинило росіян, вони обстріляли будівлю. У результаті – спалахнула пожежа.

"Тепер загарбники розповідають про початок ремонтних робіт. Водночас у сюжетах місцевого телеканалу цинічно розповідають про написи у підвалі центру, де від бомб ховалися маріупольці. Ось правда, хто скидав бомби, псевдожурналісти замовчують", – підсумували у міськраді Мапіуполя.

У Маріуполі РФ почала "ремонт" Центру культури Лівобережний, який сама ж і обстрілювала

Раніше ми писали про те, на що Росія перетворила український Маріуполь.

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