У складі ПВК "Вагнер" проти України може воювати до 200 сербів – адвокат

Проти України у складі російської ПВК "Вагнер" може воювати від 30 до 200 громадян Сербії. Є обґрунтовані дані, які свідчать, що громадяни Сербії воюють в Україні у складі найманців, якими керує Євген Пригожин.

Про це 1 лютого під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив сербський адвокат, голова громадської групи Octobar Чедомір Стойковіч.

Він зазначив, що громадян Сербії зараз активно вербують на війну проти України. Стойковіч також розповів, що зараз він намагається зупинити роботу ПВК "Вагнер" у Сербії, проте його звернення до суду та генеральної прокуратури залишаються без уваги.

"У мене є обґрунтована інформація, що серби зараз воюють в Україні на боці Росії. Проте якби сербська розвідка працювала хоча б на 10%, як вона вміє, жоден серб на боці Росії не воював би. Сербські спецслужби знають, хто наймає громадян Сербії, хто відправляє їх до Москви. І могла б це припинити. Проте в розвідці є хтось, хто підтримує цих людей (вербувальників) та допомагає їм", – зазначив адвокат.

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На його думку, керівник Сербської державної агенції безпеки та інформації Александар Вулін – близька людина президента Росії Володимира Путіна та приятель голови Федеральної служби безпеки Миколи Патрушева.

Він також розповів, що багато представників сербських екстремістських організацій були у гостях в офісі приватної військової компанії "Вагнер" у Санкт-Петербурзі.

"ПВК "Вагнер" ще і розвідувальна структура, яка відкрито працює в Сербії та проводить розвідку. Цього не може відбуватися без координації з посольством Російської Федерації в Сербії. Деякий час на сайті посольства навіть була інструкція, як громадянам Сербії приєднатися до лав Збройних сил Росїї. Це не законно, але сербська влада не відреагувала. Я також звертався до сербської розвідки, щоб вона припинила діяльність ПВК "Вагнер", але моє звернення проігнорували”, – зазначив адвокат.

Стойковіч додав, що якщо сербська влада буде ігнорувати його звернення, він буде звертатися до міжнародних організацій – ООН та Європейський суд з прав людини.

Участь сербських бойовиків у війні проти України

У січні цього року у російській соціальній мережі "ВКонтакте" були опубліковані фотографії і відео, на яких нібито зображені сербські бойовики, які прибули до Запорізької області України.

Офіційно Белград забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія повинна припинити вербування сербів на війну в Україні. Особливо це стосується ПВК "Вагнер".

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