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Чи можуть призвати обмежено придатних осіб під час війни та де вони можуть служити

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Чи можуть призвати обмежено придатних осіб під час війни та де вони можуть служити

Обмежено придатні особи

Хто підпадає під категорію "обмежено придатна особа" під час воєнного стану, куди відправляють таких осіб під час війни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

"Білий квиток", виданий у мирний час, під час воєнного стану не є безперечною підставою для звільнення від мобілізації. Під час воєнного стану людину з "білим квитком" можуть викликати для проходження ВЛК та встановлення нового висновку. Військово-лікарська комісія надасть висновок про придатність або непридатність військовозобов'язаного та визначить, є він обмежено непридатним чи ні.

Юрист Дмитро Дончак зазначає, що обмежено придатна особа може бути мобілізована та відправлена служити, проте є список обмежень в разі призначення такої особи на службу.

Кого можна вважати обмежено придатною особою — визначено в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженому Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402, пункт г 20.3 розділу ІІ (Медичний огляд). У постанові в довільній формі зазначається, які види служби може проходити така особа, а які їй протипоказані.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби  у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Військовослужбовці, визнані обмежено придатними, придатні до:

  • служби у частинах (підрозділах) забезпечення,
  • військових комісаріатах,
  • установах, організаціях, навчальних закладах.

В разі направлення обмежено придатної особи на фронт повинні виконуватися такі умови:

  1. В постанові ВЛК, якою було встановлено обмежену придатність, має бути чітко зазначено види служби, посади, протипоказані такому військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я.
  2. Посада та вид служби мають бути пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини. Обмежено придатну особу не можуть направити на виконання робіт, пов’язаних з фізичною працею — облаштування бліндажів, окопів тощо.
  3. Військовослужбовець з обмеженою придатністю не може бути направлений на службу в морську піхоту та десантно-штурмові війська.

«Якщо всі три умови виконуються, це означає, що в діях вашого керівництва немає ознак порушення законодавства», ― зазначає Дмитро Дончак. Якщо хоч б одна з умов не виконується, військовозобов'язаний може подати письмовий рапорт на ім'я командира частини та просити перевести його на посаду, яка відповідає стану його здоров’я.

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Дата публікації
Перегляди
1739
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