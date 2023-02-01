В составе ЧВК "Вагнер" против Украины могут воевать до 200 сербов – адвокат

Против Украины в составе российской ЧВК "Вагнер" могут воевать от 30 до 200 граждан Сербии. Есть обоснованные данные, свидетельствующие о том, что граждане Сербии воюют в Украине в составе наемников, которыми руководит Евгений Пригожин.

Об этом 1 февраля во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил сербский адвокат, глава общественной группы Octobar Чедомир Стойкович.

Он отметил, что граждан Сербии сейчас активно вербуют на войну против Украины. Стойкович также рассказал, что сейчас он пытается остановить работу ЧВК "Вагнер" в Сербии, однако его обращения в суд и генеральную прокуратуру остаются без внимания.

"У меня есть обоснованная информация, что сербы сейчас воюют в Украине на стороне России. Однако если бы сербская разведка работала хотя бы на 10%, как она умеет, ни один серб на стороне России не воевал бы. Сербские спецслужбы знают, кто нанимает граждан Сербии, кто отправляет их в Москву. И могла бы это прекратить. Однако в разведке есть кто-то, кто поддерживает этих людей (вербовщиков) и помогает им", – отметил адвокат.

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По его мнению, руководитель Сербского государственного агентства безопасности и информации Александар Вулин – близкий человек президента России Владимир Путин и приятель председателя Федеральной службы безопасности Николая Патрушева.

Он также рассказал, что многие представители сербских экстремистских организаций находились в гостях в офисе частной военной компании "Вагнер" в Санкт-Петербурге.

"ЧВК "Вагнер" еще и разведывательная структура, которая открыто работает в Сербии и проводит разведку. Это не может происходить без координации с посольством Российской Федерации в Сербии. Некоторое время на сайте посольства даже была инструкция, как гражданам Сербии присоединиться к рядам Вооруженных сил России. Это незаконно, но сербские власти не отреагировали. Я также обращался к сербской разведке, чтобы она прекратила деятельность ЧВК "Вагнер", но мое обращение проигнорировали", — отметил адвокат.

Стойкович добавил, что если сербские власти будут игнорировать его обращение, он будет обращаться в международные организации – ООН и Европейский суд по правам человека.

Участие сербских боевиков в войне против Украины

В январе этого года в российской социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии и видео, на которых якобы изображены прибывшие в Запорожскую область Украины сербские боевики.

Официально Белград запрещает участие своих граждан в конфликтах за границей.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов на войну в Украине. Особенно это касается ЧВК "Вагнер".

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