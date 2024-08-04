Олімпіада-2024: усі медалісти за 3 серпня

У восьмий день змагань було розіграно 29 комплектів нагород.
У суботу, 3 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 29 комплектів нагород.
Цього дня Україна здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024, вигравши командний турнірі з фехтування на шаблях. Олімпійськими чемпіонками стали Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.
Дивіться список усіх медалістів восьмого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти восьмого змагального дня Олімпіади-2024 (3 серпня)
Кульова стрільба (пістолет, 25 м, жінки):
- 1. Ян Джин (Південна Корея)
- 2. Каміль Еджеєвськи (Франція)
- 3. Вероніка Майор (Угорщина)
Академічне веслування (одиночки, жінки):
- 1. Каролін Флорейн (Нідерланди)
- 2. Емма Твігг (Нова Зеландія)
- 3. Вікторія Сенкуте (Литва)
Академічне веслування (одиночки, чоловіки):
- 1. Олівер Цайдлер (Німеччина)
- 2. Євгеній Золотой (нейтральний спортсмен)
- 3. Сімон ван Дорп (Нідерланди)
Академічне веслування (вісімки, жінки):
- 1. Румунія
- 2. Канада
- 3. Велика Британія
Академічне веслування (вісімки, чоловіки):
- 1. Велика Британія
- 2. Нідерланди
- 3. США
Кінний спорт (виїздка, команди):
- 1. Німеччина
- 2. Данія
- 3. Велика Британія
Вітрильний спорт (IQFoil, жінки):
- 1. Марта Маджетті (Італія)
- 2. Шарон Кантор (Ізраїль)
- 3. Емма Вілсон (Велика Британія)
Вітрильний спорт (IQFoil, чоловіки):
- 1. Том Ревені (Ізраїль)
- 2. Грей Морріс (Австралія)
- 3. Люк ван Опзеланд (Нідерланди)
Велоспорт (шосейна гонка, чоловіки):
- 1. Ремко Евенпул (Бельгія)
- 2. Валентен Мадуа (Франція)
- 3. Крістоф Лапорт (Франція)
Теніс (одиночний розряд, жінки):
- 1. Чжен Ціньвень (Китай)
- 2. Донна Векич (Хорватія)
- 3. Іга Швьонтек (Польща)
Теніс (парний розряд, чоловіки):
- 1. Австралія
- 2. США
- 3. США
Настільний теніс (одиночний розряд, жінки):
- 1. Мен Чень (Китай)
- 2. Інша Сунь (Китай)
- 3. Хіна Хаята (Японія)
Стрільба з лука (одиночний розряд, жінки):
- 1. Лім Сі Хйон (Південна Корея)
- 2. Нам Су Хен (Південна Корея)
- 3. Ліза Барбелен (Франція)
Бадмінтон (парний розряд, жінки):
- 1. Китай
- 2. Китай
- 3. Японія
Спортивна гімнастика (вільні вправи, чоловіки):
- 1. Карлос Юло (Філіппіни)
- 2. Артем Долгопят (Ізраїль)
- 3. Джейк Джермен (Велика Британія)
Спортивна гімнастика (кінь, чоловіки):
- 1. Ріс МакКленаган (Ірландія)
- 2. Наріман Курбанов (Казахстан)
- 3. Стівен Недорошик (США)
Спортивна гімнастика (опорний стрибок, жінки):
- 1. Сімона Байлз (США)
- 2. Ребека Андраде (Бразилія)
- 3. Джейд Кері (США)
Стендова стрільба (скіт, чоловіки):
- 1. Вінсент Генкок (США)
- 2. Коннер Прінс (США)
- 3. Мень Юань Лі (Китайський Тайбей)
Дзюдо (змішані команди):
- 1. Франція
- 2. Японія
- 3. Південна Корея
Фехтування (шабля, команди, жінки):
- 1. УКРАЇНА (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова)
- 2. Південна Корея
- 3. Японія
Легка атлетика (штовхання ядра, чоловіки):
- 1. Раян Краузер (США)
- 2. Джо Ковач (США)
- 3. Раджиндра Кемпбелл (Ямайка)
Легка атлетика (потрійний стрибок, жінки):
- 1. Теа Лафонд (Домініка)
- 2. Шаніка Рікеттс (Ямайка)
- 3. Жасмін Мур (США)
Легка атлетика (змішана естафета 4х400 м):
- 1. Нідерланди
- 2. США
- 3. Велика Британія
Легка атлетика (десятиборство, чоловіки):
- 1. Маркус Рут (Норвегія)
- 2. Лео Нойгебауер (Німеччина)
- 3. Ліндон Віктор (Гренада)
Легка атлетика (біг, 100 м, жінки):
- 1. Жульєн Альфред (Сент-Люсія)
- 2. Ша'Каррі Річардсон (США)
- 3. Мелісса Джефферсон (США)
Плавання (100 м батерфляєм, чоловіки):
- 1. Кріштоф Мілак (Угорщина)
- 2. Джош Ліндо (Канада)
- 3. Ілья Харун (Канада)
Плавання (200 м комплексом, жінки):
- 1. Саммер Макінтош (Канада)
- 2. Кейт Дугласс (США)
- 3. Кейлі Маккеоун (Австралія)
Плавання (800 м вільним стилем, жінки):
- 1. Кеті Ледекі (США)
- 2. Аріарне Тітмус (Австралія)
- 3. Пейдж Медден (США)
Плавання (4х100 м комплексом, змішана естафета):
- 1. США
- 2. Китай
- 3. Австралія
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
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