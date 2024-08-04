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Олімпіада-2024: усі медалісти за 3 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 3 серпня

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла "золото" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

У восьмий день змагань було розіграно 29 комплектів нагород.

У суботу, 3 серпня,  стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 29 комплектів нагород.

Цього дня Україна здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024, вигравши командний турнірі з фехтування на шаблях. Олімпійськими чемпіонками стали Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

Дивіться список усіх медалістів восьмого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти восьмого змагального дня Олімпіади-2024 (3 серпня)

Кульова стрільба (пістолет, 25 м, жінки):

  • 1. Ян Джин (Південна Корея)
  • 2. Каміль Еджеєвськи (Франція)
  • 3. Вероніка Майор (Угорщина)

Академічне веслування (одиночки, жінки):

  • 1. Каролін Флорейн (Нідерланди)
  • 2. Емма Твігг (Нова Зеландія)
  • 3. Вікторія Сенкуте (Литва)

Академічне веслування (одиночки, чоловіки):

  • 1. Олівер Цайдлер (Німеччина) 
  • 2. Євгеній Золотой (нейтральний спортсмен)
  • 3. Сімон ван Дорп (Нідерланди)

Академічне веслування (вісімки, жінки):

  • 1. Румунія
  • 2. Канада
  • 3. Велика Британія

Академічне веслування (вісімки, чоловіки):

  • 1. Велика Британія
  • 2. Нідерланди
  • 3. США

Кінний спорт (виїздка, команди):

  • 1. Німеччина
  • 2. Данія
  • 3. Велика Британія

Вітрильний спорт (IQFoil, жінки):

  • 1. Марта Маджетті (Італія)
  • 2. Шарон Кантор (Ізраїль)
  • 3. Емма Вілсон (Велика Британія)

Вітрильний спорт (IQFoil, чоловіки):

  • 1. Том Ревені (Ізраїль)
  • 2. Грей Морріс (Австралія)
  • 3. Люк ван Опзеланд (Нідерланди)

Велоспорт (шосейна гонка, чоловіки):

  • 1. Ремко Евенпул (Бельгія)
  • 2. Валентен Мадуа (Франція)
  • 3. Крістоф Лапорт (Франція)

Теніс (одиночний розряд, жінки):

  • 1. Чжен Ціньвень (Китай)
  • 2. Донна Векич (Хорватія)
  • 3. Іга Швьонтек (Польща)

Теніс (парний розряд, чоловіки):

  • 1. Австралія
  • 2. США
  • 3. США

Настільний теніс (одиночний розряд, жінки):

  • 1. Мен Чень (Китай)
  • 2. Інша Сунь (Китай)
  • 3. Хіна Хаята (Японія)

Стрільба з лука (одиночний розряд, жінки):

  • 1. Лім Сі Хйон (Південна Корея)
  • 2. Нам Су Хен (Південна Корея)
  • 3. Ліза Барбелен (Франція)

Бадмінтон (парний розряд, жінки):

  • 1. Китай
  • 2. Китай
  • 3. Японія

Спортивна гімнастика (вільні вправи, чоловіки):

  • 1. Карлос Юло (Філіппіни)
  • 2. Артем Долгопят (Ізраїль)
  • 3. Джейк Джермен (Велика Британія)

Спортивна гімнастика (кінь, чоловіки):

  • 1. Ріс МакКленаган (Ірландія)
  • 2. Наріман Курбанов (Казахстан)
  • 3. Стівен Недорошик (США)

Спортивна гімнастика (опорний стрибок, жінки):

  • 1. Сімона Байлз (США)
  • 2. Ребека Андраде (Бразилія)
  • 3. Джейд Кері (США)

Стендова стрільба (скіт, чоловіки):

  • 1. Вінсент Генкок (США)
  • 2. Коннер Прінс (США)
  • 3. Мень Юань Лі (Китайський Тайбей)

Дзюдо (змішані команди):

  • 1. Франція
  • 2. Японія
  • 3. Південна Корея

Фехтування (шабля, команди, жінки):

  • 1. УКРАЇНА (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова)
  • 2. Південна Корея
  • 3. Японія

Легка атлетика (штовхання ядра, чоловіки):

  • 1. Раян Краузер (США)
  • 2. Джо Ковач (США)
  • 3. Раджиндра Кемпбелл (Ямайка)

Легка атлетика (потрійний стрибок, жінки):

  • 1. Теа Лафонд (Домініка)
  • 2. Шаніка Рікеттс (Ямайка)
  • 3. Жасмін Мур (США)

Легка атлетика (змішана естафета 4х400 м):

  • 1. Нідерланди
  • 2. США
  • 3. Велика Британія

Легка атлетика (десятиборство, чоловіки):

  • 1. Маркус Рут (Норвегія)
  • 2. Лео Нойгебауер (Німеччина)
  • 3. Ліндон Віктор (Гренада)

Легка атлетика (біг, 100 м, жінки):

  • 1. Жульєн Альфред (Сент-Люсія)
  • 2. Ша'Каррі Річардсон (США)
  • 3. Мелісса Джефферсон (США)

Плавання (100 м батерфляєм, чоловіки):

  • 1. Кріштоф Мілак (Угорщина)
  • 2. Джош Ліндо (Канада)
  • 3. Ілья Харун (Канада)

Плавання (200 м комплексом, жінки):

  • 1. Саммер Макінтош (Канада)
  • 2. Кейт Дугласс (США)
  • 3. Кейлі Маккеоун (Австралія)

Плавання (800 м вільним стилем, жінки):

  • 1. Кеті Ледекі (США)
  • 2. Аріарне Тітмус (Австралія)
  • 3. Пейдж Медден (США)

Плавання (4х100 м комплексом, змішана естафета):

  • 1. США 
  • 2. Китай
  • 3. Австралія

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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