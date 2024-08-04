Олімпіада-2024: усі медалісти за 3 серпня

У восьмий день змагань було розіграно 29 комплектів нагород.

У суботу, 3 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 29 комплектів нагород.

Цього дня Україна здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024, вигравши командний турнірі з фехтування на шаблях. Олімпійськими чемпіонками стали Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

Дивіться список усіх медалістів восьмого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти восьмого змагального дня Олімпіади-2024 (3 серпня)

Кульова стрільба (пістолет, 25 м, жінки):

1. Ян Джин (Південна Корея)

2. Каміль Еджеєвськи (Франція)

3. Вероніка Майор (Угорщина)

Академічне веслування (одиночки, жінки):

1. Каролін Флорейн (Нідерланди)

2. Емма Твігг (Нова Зеландія)

3. Вікторія Сенкуте (Литва)

Академічне веслування (одиночки, чоловіки):

1. Олівер Цайдлер (Німеччина)

2. Євгеній Золотой (нейтральний спортсмен)

3. Сімон ван Дорп (Нідерланди)

Академічне веслування (вісімки, жінки):

1. Румунія

2. Канада

3. Велика Британія

Академічне веслування (вісімки, чоловіки):

1. Велика Британія

2. Нідерланди

3. США

Кінний спорт (виїздка, команди):

1. Німеччина

2. Данія

3. Велика Британія

Вітрильний спорт (IQFoil, жінки):

1. Марта Маджетті (Італія)

2. Шарон Кантор (Ізраїль)

3. Емма Вілсон (Велика Британія)

Вітрильний спорт (IQFoil, чоловіки):

1. Том Ревені (Ізраїль)

2. Грей Морріс (Австралія)

3. Люк ван Опзеланд (Нідерланди)

Велоспорт (шосейна гонка, чоловіки):

1. Ремко Евенпул (Бельгія)

2. Валентен Мадуа (Франція)

3. Крістоф Лапорт (Франція)

Теніс (одиночний розряд, жінки):

1. Чжен Ціньвень (Китай)

2. Донна Векич (Хорватія)

3. Іга Швьонтек (Польща)

Теніс (парний розряд, чоловіки):

1. Австралія

2. США

3. США

Настільний теніс (одиночний розряд, жінки):

1. Мен Чень (Китай)

2. Інша Сунь (Китай)

3. Хіна Хаята (Японія)

Стрільба з лука (одиночний розряд, жінки):

1. Лім Сі Хйон (Південна Корея)

2. Нам Су Хен (Південна Корея)

3. Ліза Барбелен (Франція)

Бадмінтон (парний розряд, жінки):

1. Китай

2. Китай

3. Японія

Спортивна гімнастика (вільні вправи, чоловіки):

1. Карлос Юло (Філіппіни)

2. Артем Долгопят (Ізраїль)

3. Джейк Джермен (Велика Британія)

Спортивна гімнастика (кінь, чоловіки):

1. Ріс МакКленаган (Ірландія)

2. Наріман Курбанов (Казахстан)

3. Стівен Недорошик (США)

Спортивна гімнастика (опорний стрибок, жінки):

1. Сімона Байлз (США)

2. Ребека Андраде (Бразилія)

3. Джейд Кері (США)

Стендова стрільба (скіт, чоловіки):

1. Вінсент Генкок (США)

2. Коннер Прінс (США)

3. Мень Юань Лі (Китайський Тайбей)

Дзюдо (змішані команди):

1. Франція

2. Японія

3. Південна Корея

Фехтування (шабля, команди, жінки):

1. УКРАЇНА (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова)

2. Південна Корея

3. Японія

Легка атлетика (штовхання ядра, чоловіки):

1. Раян Краузер (США)

2. Джо Ковач (США)

3. Раджиндра Кемпбелл (Ямайка)

Легка атлетика (потрійний стрибок, жінки):

1. Теа Лафонд (Домініка)

2. Шаніка Рікеттс (Ямайка)

3. Жасмін Мур (США)

Легка атлетика (змішана естафета 4х400 м):

1. Нідерланди

2. США

3. Велика Британія

Легка атлетика (десятиборство, чоловіки):

1. Маркус Рут (Норвегія)

2. Лео Нойгебауер (Німеччина)

3. Ліндон Віктор (Гренада)

Легка атлетика (біг, 100 м, жінки):

1. Жульєн Альфред (Сент-Люсія)

2. Ша'Каррі Річардсон (США)

3. Мелісса Джефферсон (США)

Плавання (100 м батерфляєм, чоловіки):

1. Кріштоф Мілак (Угорщина)

2. Джош Ліндо (Канада)

3. Ілья Харун (Канада)

Плавання (200 м комплексом, жінки):

1. Саммер Макінтош (Канада)

2. Кейт Дугласс (США)

3. Кейлі Маккеоун (Австралія)

Плавання (800 м вільним стилем, жінки):

1. Кеті Ледекі (США)

2. Аріарне Тітмус (Австралія)

3. Пейдж Медден (США)

Плавання (4х100 м комплексом, змішана естафета):

1. США

2. Китай

3. Австралія

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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