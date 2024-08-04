Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

В ніч проти 4 серпня російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, про групу БпЛА, яка наближається до Павлограду з півночі.

Крім того, військові повідомили, що БпЛА на Херсонщині змінили напрямок руху у бік Миколаєва.

"БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Запоріжжя, вектор руху на південь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вдарила дронами по Вінницькій області.

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