Вибух на військовому заводі Rheinmetall: що відомо про наслідки

На місце вибуху прибули три машини "швидкої".

В Іспанії стався вибух на німецькому військовому заводі Rheinmetall, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє EFE.

Потерпілі працівники отримали поранення, один з них - серйозне.

Відомо, що три машини швидкої допомоги доправили 30-річного та 42-річного чоловіків з опіками до лікарні Вірхен-де-ла-Арріксака в Ель-Пальмарі, а до Моралеса Месегера в Мурсії привезли співробітника заводу із забоями. Ще один 42-річний потерпілий потрапив до лікарні із отруєнням димом.

Також відомо про травму голови у 52-річного чоловіка. А 41-річному чоловіку надали допомогу з травмами на місці аварії.

Інститут охорони праці розпочав розслідування на місці вибуху.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall наприкінці 2024 року передав Україні першу новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.

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