У Харкові вночі пролунав вибух — Терехов

Вибух пролунав під час атаки БпЛА.

У Харкові в ніч проти 28 січня пролунав вибух після цього в одному з районів міста розпочалася пожежа.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"Маємо приліт у місті. Попередньо — Холодногірський район. На місці пожежа", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, зо за уточненою інформацією - удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби.

Даних щодо постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську в ніч проти 27 січня пролунала серія вибухів через роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

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