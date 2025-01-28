У Харкові вночі пролунав вибух — Терехов

Вибух пролунав під час атаки БпЛА.
У Харкові в ніч проти 28 січня пролунав вибух після цього в одному з районів міста розпочалася пожежа.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
"Маємо приліт у місті. Попередньо — Холодногірський район. На місці пожежа", - йдеться у повідомленні.
Пізніше він уточнив, зо за уточненою інформацією - удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби.
Даних щодо постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську в ніч проти 27 січня пролунала серія вибухів через роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
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