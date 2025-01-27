Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА на сході та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на південному сході та південному заході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на південному сході Хмельниччини, курс - північно-західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на півдні та південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і запорізької області, курс - західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

Крім того, ми раніше інформували, що Харків знову зазнав атаки БПЛА, удар прийшовся на приватний будинок.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.