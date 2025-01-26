Поблизу Черкас прогримів вибух: що відомо

Черкаська область, зокрема Черкаський та Золотоніський райони перебувають під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. Вже стало відомо про вибух поблизу Черкас.

Про це написали кореспонденти "Суспільного".

Повітряні Сили ЗС України попередили мешканців Чернівецької області про загрозу застосування ворогом ударних ворожих дронів зі східного напрямку.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня 2025 року ворожі дрони також атакували Україну. Тоді два вибухи пролунали поблизу Черкас.

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