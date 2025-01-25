Вибухи у Хмельницькій області: що відомо про атаку

Внаслідок атаки по Хмельниччині є пошкодження, але минулося без постраждалих.

У Хмельницькій області пролунали вибухи у ніч проти 25 січня. Сили ППО відбивали атаку російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Уночі на Хмельниччині під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожих безпілотники.

Тюрін назвав наслідки російської атаки.

"Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку. На щастя, потерпілих немає", – вказано в заяві.

Нагадаємо, від вечора 24 січня і в ніч проти 25 січня Росія атакувала Україну двома ракетами та 61 безпілотником. Сили ППО збивали ворожі засоби ураження у межах 11 областей.

Читайте також: