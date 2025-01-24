Технічну обслугу систем ППО IRIS-Т переводять у піхоту — нардеп

У Генштабі запевняли, що переведення не буде стосуватися військових, які навчалися на західному озброєнні.

Військових техніків, які обслуговують німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-Т, переводять у піхоту.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

З посиланням на слова військових, він додав, що технічна обслуга цих систем ППО отримує розпорядження на переведення або виключення з частини.

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Олексій Гончаренко нагадав недавню заяву Генштабу ЗСУ про те, що військових, які були навчені на західному озброєнні, не будуть переводити у піхоту.

“Виникає запитання: якщо техніків, які обслуговують західні системи ППО, відправляють у піхоту, то хто буде замість них обслуговувати західне озброєння? Чи будуть якісь пояснення?” — написав нардеп.

IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший ЗРК в Повітряних силах.



Ці комплекси перебувають на озброєнні Повітряних сил від жовтня 2022 року. Вони стали першими західними ЗРК середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих російських атак.

Нагадаємо, авіатехніки заявили про масове переведення фахівців Повітряних сил у піхоту. ТСН.ua зібрав усе про скандал із переведенням.

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