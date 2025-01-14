Скандал з переведенням фахівців Повітряних сил у піхоту: все, що відомо

Певну кількість військовослужбовців Повітряних сил уже перевели до сухопутних підрозділів для посилення бригад на фронті.

Фахівців Повітряних сил масово переводять у піхоту. Авіатехніки звернулися до українців, щоб надати цій ситуації розголосу.

Реакція суспільства не забарилася.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандал.

Фахівців ППО масово переводять у піхоту

Авіатехніки Повітряних сил ЗСУ 14 січня звернулися до народу із проханням про розголос щодо ситуації із переведенням їх у піхоту.

За словами одного із бійців, таке рішення ставить під загрозу захист цілих регіонів, зокрема ускладнить обслуговування авіації. Воїни намагаються зберегти бойову готовність, але без персоналу, який обслуговує, це просто неможливо.

Авіатехніки ПС ЗСУ звернулися до українців на тлі переведення у піхоту

Після розголосу, інші військові також почали розповідати про подібні переведення.

Як повідомили ТСН.ua військовослужбовці 1 Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді Повітряних сил третину її складу хочуть перевести у піхоту.

Також читайте Російський безпілотник помилково знищив північнокорейську установку ППО на Курщині

Старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов у коментарі виданню "Галка" розповів, що рішення про переведення техніків у піхоту – це знищення авіації. За його словами, для обслуговування одного літака потрібно мінімум вісім людей.

Військовослужбовець під ніком "Невиправний реаліст" зазначив, що не лише авіатехніки, але й мобільно-вогневі групи стикаються зі скороченням персоналу. Він підкреслив, найгірше в переведенні навіть не сам факт, а те, що переводять просто кількістю.

"Тобто ніхто не дивився на посаду, на досвід чи вміння людини. Просто прийшло необхідне число. Я знаю хлопців, які не одну ракету збили, але вони теж в списку", – написав військовий.

Своєю чергою, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" звернув увагу на "опіхочування" артилеристів.

"Купа артилеристів загинуло в штурмах, а коли приходять нові установки, в терміновому порядку відправляють бусифікованих на навчання, з яких вони благополучно тікають", – зауважив "Осман".

Рішення, що загрожує регіонам

Нардепка Мар’яна Безугла розкритикувала рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заявила, що зараз з Повітряних сил, інтенсивно переводять людей у піхоту: техніків, механіків, інших спеціалістів.

"Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їхнє розширення, щоб заповнити офіцерські посади. Зокрема, створюється дивізіон тощо", – наголосила вона.

Також читайте В Росії приховують знищення їхньої ППО — ЦПД РНБО

Сержант 114 бригади Повітряних Сил ЗСУ Віталій Горжевський у соцмережі зазначив, що ситуація критична. За його словами, якщо авіатехніків переведуть у піхоту, то частина залишиться без технічного персоналу, який обслуговує літаки.

"Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати", – зазначив військовий.

Реакція суспільства

На скандал відреагував блогер і волонтер Сергій Стерненко. Він наголосив, що внаслідок переведення військових з ПС у піхоту Україна може втратити авіаційну компоненту як таку. Те саме стосується і вузькопрофільних фахівців ППО, наприклад, операторів РЛС, навчання яких займає дуже тривалий час.

Також Стерненко попередив, що через примусове переведення фахівців ППО виявлення ракет і дронів погіршиться у рази.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" (канал "Офіцер") зауважив, що відправляють у піхоту фахівців, а залишають родичів і фаворитів

Легендарний пілот Вадим Ворошилов з позивним "Карая" (Karaya) виступив захист фахівців ПСУ, яких переводять у піхоту

Він нагадав, що авіація є однією великою екосистемою, життєдіяльність якої безпосередньо залежить від виконання функціональних обов’язків кожного елементу, взаємозамінити які неможливо.

Також читайте Україна гарантовано отримає додаткові системи ППО – Зеленський

"Особисто я і кожен льотчик авіації Повітряних Сил завдячуємо їм за постійну боєготовність та справність літаків. Чи готові ми їх просто віддати? Ні, адже це дуже вузьконаправлені спеціалісти, котрі вчилися у вищих військово-навчальних закладах упродовж 5 років, здобували професійний досвід підготовки повітряних суден у бойових бригадах та в умовах ведення бойових дій", – написав льотчик в Instagram.

Про проблему різко висловився нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, військове керівництво намагається перекинути в піхоту всіх, кого можна.

"Давайте поговоримо про наслідки. В мене дуже багато питань – відповіді на які я не знаю. Може на них відповість Генштаб? Якщо механіків, техніків, військових з мобільних груп чи інших спеціалістів відправлять в піхоту, то що далі? Хто буде лагодити літаки та вертольоти? Хто буде збивати шахеди та ракети?" – написав Гончаренко.

Вимушений крок

Генеральний штаб Збройних Сил України прокоментував ситуацію та заявив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Також там зазначили, що ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців, тож рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони.

Водночас Генштаб зауважив, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

У Повітряних силах заявили, що переведення не буде

Повітряні сили ЗСУ прокоментували ситуацію та наголосили, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціалістів до підрозділів інших родів військ здійснюватися не будуть.

Не будуть переводити також таких військових:

які проходили навчання за кордоном на західній техніці,

воїнів з мобільних вогневих груп,

фахівців зенітних ракетних військ та інших ключових напрямків оборони.

Зокрема, там підкреслили, що певну кількість військовослужбовців Повітряних сил уже перевели до сухопутних підрозділів для посилення бригад на фронті.

"Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які залучені для виконання завдань бойовою авіацією", – додали у Повітряних силах.

Скандал із масовим примусовим переведенням військових Повітряних сил у піхоту

Зеленський відреагував

Глава держави Володимир Зеленський доручив виконувачу обов'язків командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолію Кривоножко прояснити ситуацію суспільству та не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні до українців 14 січня.

"Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень – по переведеннях. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч проти 14 січня Сили оборони України провели найбільший удар по військових об’єктах на території Російської Федерації, уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км у глибині країни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.