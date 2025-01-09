Україна гарантовано отримає додаткові системи ППО – Зеленський

За словами президента, треба працювати, щоб системи швидше доїхали.

Партнери України під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині гарантували надання серйозної кількості систем ППО для захисту українського неба.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в коментарі журналістам за результатами зустрічей в Німеччині та Італії.

"Гарантовано, що системи [ППО – ред.] додаткові будуть, 19. Чи гарантовано, що воно доїде? Тобто у нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи швидше доїхали", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що деякі "дуже серйозні" системи ППО проходять відновлення.

"Тому питання інструментів – як швидше відновити ті чи інші системи", - уточнив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому.

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