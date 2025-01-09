Украина гарантированно получит дополнительные системы ПВО – Зеленский

По словам президента, нужно работать, чтобы системы быстрее доехали.

Партнеры Украины во время встречи в формате "Рамштайн" в Германии гарантировали предоставление серьезного количества систем ПВО для защиты украинского неба.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам по результатам встреч в Германии и Италии.

"Гарантировано, что системы [ПВО – ред.] дополнительные будут, 19. Гарантировано ли, что оно доедет? То есть у нас есть подтверждение, есть поддержка. Есть еще не все 19 систем, скажу откровенно, но достаточно серьезное количество систем, которые прогарантировали партнеры. Будем сейчас работать, чтобы системы побыстрее доехали", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что некоторые "очень серьезные" системы ПВО проходят восстановление.

"Поэтому вопрос инструментов – как быстрее восстановить те или иные системы", – уточнил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

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