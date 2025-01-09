Зеленский встретился с генсеком НАТО: о чем говорили

Стороны обсудили усиление ПВО и привлечение стран НАТО к закупке украинского вооружения по датской модели.

На базе "Рамштайна" президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом идет речь на сайте президента.

Основные темы встречи – необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и привлечения стран НАТО к закупке украинского вооружения по принципу датской модели.

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Глава государства подчеркнул, что общая задача партнеров – обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и продолжительного мира. Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили возможные форматы привлечения платформы Североатлантического альянса для достижения этой цели.

Отдельно Президент отметил важность запуска инициативы НАТО "Безопасная помощь и обучение для Украины" (NSATU) для эффективной координации военной помощи и подготовки украинских воинов.

Также во время встречи обсудили работу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" и ее вклад в принятие решений для укрепления обороноспособности Украинского государства.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который накануне, 8 января, предположил, что сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может стать последней, изменил свое мнение. Он выразил надежду, что встречи в формате "Рамштайн" пройдут и после смены администрации США.

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