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Пентагон раскрыл подробности, что содержит последний пакет помощи Украине

Пентагон раскрыл подробности, что содержит последний пакет помощи Украине

Военная помощь США Украине. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Стоимость последнего пакета помощи Украине, выделенного администрацией президента Байдена, оценивается в 500 млн долларов.

Министерство обороны США в четверг, 9 января, объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины, в который вошли ракеты для ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для истребителей F-16.

Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства США.

Пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 500 млн долларов, включает:

  • ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • вспомогательное оборудование для F-16;
  • системы бронированных мостов;
  • защищенное коммуникационное оборудование;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • запчасти для поставленного ранее вооружения и вспомогательное оборудование.

"Это 74-й пакет военной помощи, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", – добавили в Пентагоне.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на "Рамштайне". По словам Остина, борьба Украины важна для всех союзников, потому что "война Путина -- это вызов свободным людям во всем мире".

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