Пентагон раскрыл подробности, что содержит последний пакет помощи Украине

Министерство обороны США в четверг, 9 января, объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины, в который вошли ракеты для ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для истребителей F-16.

Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства США.

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Пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 500 млн долларов, включает:

ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

боеприпасы класса "воздух-земля";

вспомогательное оборудование для F-16;

системы бронированных мостов;

защищенное коммуникационное оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

запчасти для поставленного ранее вооружения и вспомогательное оборудование.

"Это 74-й пакет военной помощи, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", – добавили в Пентагоне.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на "Рамштайне". По словам Остина, борьба Украины важна для всех союзников, потому что "война Путина -- это вызов свободным людям во всем мире".

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