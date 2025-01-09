Пентагон раскрыл подробности, что содержит последний пакет помощи Украине

Стоимость последнего пакета помощи Украине, выделенного администрацией президента Байдена, оценивается в 500 млн долларов.
Министерство обороны США в четверг, 9 января, объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины, в который вошли ракеты для ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для истребителей F-16.
Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства США.
Пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 500 млн долларов, включает:
- ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- вспомогательное оборудование для F-16;
- системы бронированных мостов;
- защищенное коммуникационное оборудование;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- запчасти для поставленного ранее вооружения и вспомогательное оборудование.
"Это 74-й пакет военной помощи, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", – добавили в Пентагоне.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на "Рамштайне". По словам Остина, борьба Украины важна для всех союзников, потому что "война Путина -- это вызов свободным людям во всем мире".
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