Известный украинский певец закрутил новый роман спустя два месяца после разрыва с невестой

Известный украинский певец Parfeniuk, настоящее имя которого Илья Парфенюк, закрутил новый роман спустя два месяца после разрыва с невестой.

Об этом сообщила его бывшая избранница, блогерша Симбочка, в прямом эфире в TikTok. По ее словам, исполнитель с новой возлюбленной познакомился еще во время их отношений. Теперь же Parfeniuk отдыхает с ней в Буковеле. Симбочка делится, что ей очень обидно. Она в отношениях жаловалась певцу, что ей не хватает внимания, предлагала поехать вместе в отпуск, но тот отказывал. Сейчас Симбочка говорит, что больше не собирается молчать. Блогерша планирует пойти на интервью и рассказать всю правду об их романе.

Parfeniuk и Симбочка

"Я говорю: "Поехали, на лыжах прокатимся, поехали, куда-то съездим, потому что мне не хватает твоего внимания". И сейчас я вижу, как он отдыхает с какой-то новой пассией в Буковеле. Я ему сказала, что все-таки буду идти на интервью, буду говорить правду, не буду больше прикрывать ничью репутацию, не буду врать. Я старалась поддерживать в медийном пространстве не для того, чтобы ты возил кого-то, дарил какие подарки. Мне обидно. Чувак, я за тебя повсюду платила, дарила подарки. Он взял все, что я ему дарила. Он познакомился с ней во время отношений, это была наша общая знакомая", - рассказала бывшая невеста Parfeniuk.

Также Симбочка впервые заговорила о причине разрыва. Блогерша предполагает, что это произошло из-за того, что она мало готовила дома. Впрочем, у бывшей избранницы певца просто не хватало на это времени. По словам Симбочки, она и немного готовила, и убирала дома, и параллельно работала, а также ухаживала за их общей дочерью, которой в марте исполнится год.

Parfeniuk и Симбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

"Причина в том, насколько я это поняла, потому что я не готовила. Я готовлю, но редко. Я не могу постоянно готовить, если я работаю дома. Встреча с блогером стоит денег, меня звали, а я отказывала, потому что в меня семья. Я беру только те рекламы, которые могу сделать дома. Я должна и работать, и готовить, и убирать, и с ребенком сидеть. Расходы у нас были 50 на 50. Не говорю, что все так плохо, были хорошие моменты. Когда мы начали встречаться, все было круто", - призналась блогерша.

Отметим, отношения Ильи Парфенюка и Симбочки длились почти два года. За это время они успели обручиться и стать родителями. В ноябре прошлого года пара объявила, что больше не вместе.

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