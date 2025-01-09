Когда могут состояться переговоры Украины и РФ: CNN сделала прогноз

И администрация США, и администрация Украины ожидают, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года.

Переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года.

Об этом сообщает одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN.

Как отмечает CNN, чиновники администрации Джо Байдена утверждают, что и администрация США, и администрация Украины ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года независимо от того, кто победит на выборах в США.

Напомним, по мнению президента Владимира Зеленского, Путин не хочет переговоров с Украиной, поскольку любые переговоры для него – это уже поражение России. Президент отметил, что никто в мире не мог даже вообразить, что российской армии окажется "не по зубам" захватить Украину.

Ранее историк и дипломат Роман Бессмертный заявил, что Трамп может дистанцироваться от проблемы окончания войны в Украине.

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