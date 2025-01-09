Коли можуть відбутися переговори України та РФ: CNN зробила прогноз

І адміністрація США, і адміністрація України очікують, що переговори з Москвою можуть відбутися у першій половині 2025-го року.

Переговори України та РФ можуть відбутися у першій половині 2025 року.

Про це повідомляє одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN.

Як зазначає CNN, чиновники адміністрації Джо Байдена стверджують, що і адміністрація США, і адміністрація України очікували, що переговори з Москвою можуть відбутися у першій половині 2025-го року, незалежно від того, хто переможе на виборах у США.

Нагадаємо, на думку президента Володимира Зеленського Путін не хоче переговорів з Україною, адже будь-які перемовини для нього – це вже поразка Росії. Президент зауважив, що ніхто у світі не міг навіть уявити, що російській армії виявиться "не по зубах" захопити Україну.

Раніше історик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що що Трамп може дистанціюватися від проблеми закінчення війни в Україні.

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