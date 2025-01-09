Нардепці Кормишкіній повідомлено про нову підозру: що дізналося слідство

Народній депутатці Ірині Кормишкіній, яку підозрюють в незаконному збагаченні на 20 млн грн, повідомлено про нову підозру — в умисному декларуванні недостовірної інформації.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про це 9 січня.

"За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про нову підозру чинному народному депутату України — в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", — пояснили там.

У чому підозрюють нардепку Ірину Кормишкіну

За версією слідства, у декларації за 2023 рік Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) — народна депутатка від "Слуги народу" не вказала житловий будинок, де живе, та земельні ділянки поблизу Одеси вартістю понад 17 млн грн.

У жовтні 2024 року їй повідомили про підозру в незаконному збагаченні. За заявою слідства за 2021-2022 рр вона набула понад 20 млн гривень і пізніше придбала за них будинок на Одещині. Тоді її взяли на поруки голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Відомо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ. 16 жовтня 2024 року вказаній особі було повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до вказаних злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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