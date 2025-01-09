Нардепке Кормышкиной доложено о новом подозрении: что узнало следствие

Народной депутатке Ирине Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении на 20 млн грн, сообщено о новом подозрении — в умышленном декларировании недостоверной информации.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об этом 9 января.

"По поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о новом подозрении действующему народному депутату Украины — в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины" – объяснили там.

В чем подозревают нардепку Ирину Кормышкину

По версии следствия, в декларации за 2023 год Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) — народная депутат от "Слуги народа" не указала жилой дом, где живет, и земельные участки вблизи Одессы стоимостью более 17 млн грн.

В октябре 2024 года ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По заявлению следствия за 2021-2022 гг. она приобрела более 20 млн гривен и позже приобрела за них дом в Одесской области. Тогда ее взяли на поруки глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Известно, что факт приобретения народным депутатом Украины в собственность активов, более чем на 20 млн грн превышающих официальные доходы и сбережения за этот период, является предметом расследования САП и НАБУ. 16 октября 2024 указанному лицу было сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к указанным преступлениям.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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