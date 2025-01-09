Дом Пэрис Хилтон сгорел дотла в масштабном пожаре в Лос-Анджелесе: "Сердце разбито"

Голливудская светская львица Пэрис Хилтон сообщила, что ее дом сгорел дотла.

Лос-Анджелес продолжают накрывать масштабные пожары. Беда не обошла семью Пэрис Хилтон. Светская львица в своем Instagram сообщила, что ее дом сгорел дотла. Знаменитость говорит, что это мучительная потеря. В частности, с домом связано немало теплых воспоминаний. Там сын Хилтон сделал свои первые шаги, также они планировать наблюдать, как растет дочь Лондон. Однако звезда добавила, что самое главное, что она с мужем и детьми находится в безопасности.

"Сердце разбито, что не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла — это то, что никому никогда не пожелаешь переживать. Этот дом был там, где мы построили столько драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондон. Потеря тяжелая, но я благодарна за то, что моя семья и домашние животные в безопасности", — поделилась светская львица.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Пэрис Хилтон добавила, что сердце болит за каждого, кто пострадал из-за масштабных пожаров. Она же сейчас не собирается сидеть сложа руки. В частности, знаменитость займется благотворительностью и помогает пострадавшим из-за пожаров. Хилтон также обратилась к пожарным. Она поблагодарила их за колоссальную работу, которую они выполняют, чтобы остановить пожары, и призвала быть осторожными.

"Мои молитвы за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Мое сердце болит за тех, кто все еще в беде или оплакивает большие потери. Немыслимое опустошение. Знать, что многие просыпаются сегодня без места, которое они называют домом, это действительно разрывает сердце", — поделилась знаменитость.

Напомним, украинской блогерше Александре Шульгиной с семьей пришлось срочно эвакуироваться. Знаменитость живет в том районе, где бушуют пожары.

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