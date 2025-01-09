"Барселона" победила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании (видео)

За трофей каталонцы сразятся с победителем пары "Реал" – "Мальорка".

"Барселона" стала первым финалистом Суперкубка Испании-2025. В полуфинальном матче турнира, который состоялся 8 января в городе Джидда в Саудовской Аравии, "сине-гранатовые" обыграли "Атлетик" Бильбао со счетом 2:0 .

Команда Ханси Флика открыла счет на 17-й минуте поединка, когда прострел Алехандро Бальде замкнул Гави.

На старте второго тайма каталонцам удалось удвоить свое преимущество. На 52-й минуте 17-летний Ламин Ямаль отличился голом после передачи Гави.

Баски пытались сократить отставание и даже сумели дважды забить, но голы Оскара Де Маркоса и Иньяки Уильямса на 82-й и 86-й минутах соответственно были отменены из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR).

Обзор матча "Атлетик" – "Барселона"

Отметим, что розыгрыш Суперкубка Испании проходит в формате "финала четырех", все матчи которого принимает Саудовская Аравия. Соперник "Барселоны" в решающем матче за трофей определится в четверг, 9 января, во втором полуфинале между мадридским "Реалом" и "Мальоркой".

Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 12 января.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является "Реал". В прошлом году "Королевский клуб" в финале с украинцем Андреем Луниным в воротах уничтожил "Барселону" (4:1).

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