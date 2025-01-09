"Барселона" перемогла "Атлетик" і вийшла до фіналу Суперкубка Іспанії (відео)

За трофей каталонці поборються з переможцем пари "Реал" – "Мальорка".

"Барселона" стала першим фіналістом Суперкубка Іспанії-2025. У півфінальному матчі турніру, який відбувся 8 січня у місті Джидда в Саудівській Аравії, "синьо-гранатові" обіграти "Атлетик" Більбао з рахунком 2:0 .

Команда Гансі Фліка відкрила рахунок на 17-й хвилині поєдинку, коли простріл Алехандро Бальде замкнув Гаві.

На старті другого тайму каталонцям вдалося подвоїти свою перевагу. На 52-й хвилині 17-річний Ламін Ямаль відзначився голом після передачі Гаві.

Баски намагалися скоротити відставання і навіть зуміли двічі забити, але голи Оскара Де Маркоса та Іньякі Вільямса на 82-й і 86-й хвилинах відповідно було скасовано через офсайд після перегляду відеоповтору (VAR).

Огляд матчу "Атлетик" – "Барселона"

Зазначимо, що розіграш Суперкубка Іспанії відбувається у форматі "фіналу чотирьох", всі матчі якого приймає Саудівська Аравія. Суперник "Барселони" у вирішальному матчі за трофей визначиться у четвер, 9 січня, у другому півфіналі між мадридським "Реалом" і "Мальоркою".

Фінальний матч турніру заплановано на неділю, 12 січня.

Чинним володарем Суперкубка Іспанії є "Реал". Торік "Королівський клуб" у фіналі з українцем Андрієм Луніним у воротах знищив "Барселону" (4:1).

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